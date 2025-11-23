Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gesuchter Mann verletzt bei Flucht einen Polizisten

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (vos). Am Samstagabend gegen 19:35 Uhr wurde auf dem Kaufland-Parkplatz im Römerring durch eine Zeugin ein mit Haftbefehl gesuchter Mann wiedererkannt. Als eine hinzugerufene Streifenbesatzung den auf dem Fahrersitz eines Pkw sitzenden Mann kontrollieren wollte, setzte der Mann den Wagen zurück und fuhr dabei einem 25-jährigen Polizeikommissar über den Fuß. Der Beamte versuchte, den Mann durch einen Griff durch das offene Fenster zu stoppen und wurde anschließend über mehrere Meter durch den nun vorwärtsfahrenden Wagen mitgeschleift, bevor er stürzte. Dem Mann gelang die Flucht. Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung verlief bislang erfolgslos. Der Beamte wurde durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt, konnte dieses jedoch bereits wieder verlassen, ist zunächst aber nicht dienstfähig. Der Vorfall ereignete sich während der Geschäftszeiten; der Parkplatz war entsprechend gut besucht. Zeugen des Vorfalls werden daher gebeten, sich telefonisch unter der 05121-939-115 mit der Polizei Hildesheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell