Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mehrere Pkw-Einbrüche im Stadtgebiet Sarstedt

Hildesheim (ots)

Sarstedt (jan) - Im Zeitraum von Freitag, den 21.11., 19:30 Uhr bis Sonntag, den 23.11., ca. 09 Uhr, kam es zu mehreren Pkw-Aufbrüchen im Stadtgebiet Sarstedt. Bislang unbekannte Täter schlugen jeweils bei den im öffentlichen Verkehrsraum geparkten Pkw eine Seitenscheibe ein und durchwühlten den Fahrzeuginnenraum. Dabei wurden unterschiedliche Wertgegenstände aus den Fahrzeugen entwendet. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt zu melden. Tel.: 05066/985-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell