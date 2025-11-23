Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unter Drogeneinfluss ein KFZ geführt

Hildesheim (ots)

Hoheneggelsen (web) - Am heutigen Sonntagvormittag, gegen 08:30 Uhr, kontrollierten Beamte des PK Bad Salzdetfurth einen Pkw Peugeot zwischen den Ortschaften Hoheneggelsen und Feldbergen. Während der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte für eine mögliche Drogenbeeinflussung bei dem 41jährigen Fahrzeugführer, welcher aktuell im europäischen Ausland lebt. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht der aufnehmenden Beamten. Der Schnelltest verlief positiv auf Kokain. Ein entsprechender Konsum wurde von dem Fahrzeugführer im Anschluss auch eingeräumt. Auf Anordnung der Polizei wurde dem Fahrzeugführer von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde gegen ihn eine Sicherheitsleistung festgesetzt, wovon er einen Teilbetrag sofort zu entrichten hatte. Nach Abschluss der pol. Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell