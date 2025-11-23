Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrten unter Drogen- und Alkoholeinfluss - Autobahnpolizei zieht gleich drei Fahrzeugführer aus dem Verkehr

Hildesheim (ots)

Rhüden / Westerlinde (mue) Bereits gestern, am 22.11.2025, stellte die Autobahnpolizei Hildesheim drei Fahrzeugführer fest, welche entweder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol standen.

Gegen 13:40 Uhr kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung einen Kleintransporter auf dem Autohof Maxi in Rhüden. Dieser wurde von einem 27-jährigen aus dem Landkreis Northeim geführt. Bei einer Überprüfung der Fahrtauglichkeit konnten erste Anzeichen festgestellt werden, die auf eine Beeinflussung hindeuteten. Ein anschließend durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den ersten Verdacht und schlug positiv an. Zur gerichtsfesten Beweissicherung wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen und anschließend konnte dieser seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Nicht viel später, gegen 15:30, fiel derselben Funkstreifenwagenbesatzung ein Fahrzeug auf der BAB 39 auf, welches augenscheinlich die Fahrspur nicht ordnungsgemäß halten konnte. Aus diesem Grund wurde auch dieses Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen. Das Fahrzeug wurde von einem 39-jährigen aus dem Landkreis Salzgitter geführt. Hier konnten, bei der weiteren Überprüfung des Fahrzeugführers, deutliche Anzeichen für eine Beeinflussung festgestellt werden. Auch hier erwies sich das Bauchgefühl der Beamten als richtig und ein durchgeführter Drogenschnelltest fiel erneut positiv aus. Dem Fahrzeugführer wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen. Weiter wurde, aufgrund der Fahrauffälligkeiten und der deutlichen Anzeichen für eine Beeinflussung, der Führerschein des Fahrzeugführers beschlagnahmt.

Später am Abend, um kurz nach 23 Uhr, teilte ein Zeuge telefonisch mit, dass sich vor ihm auf der BAB 7 ein Fahrzeug befände, welches extreme Schlangenlinien fahren würde. Daraufhin wurde sofort eine Funkstreifenwagenbesatzung entsandt, um das Fahrzeug zu überprüfen. Durch den Zeugen wird kurze Zeit später mitgeteilt, dass das besagte Fahrzeug die Autobahn verlassen hätte und er keinen aktuellen Standort weitergeben könne. Daraufhin begibt sich die eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung in eine Nahbereichsfahndung, welche schon nach kurzer Zeit von Erfolg gekrönt werden sollte. Das Fahrzeug konnte durch die Beamten in der nahegelegenen Ortschaft Rhüden, auf einem dortigen Supermarktparkplatz, mit laufendem Motor angetroffen werden. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Fahrzeugführer, ergab einen Wert von 1,78 Promille. Auch hier wurde eine ärztliche Blutentnahme veranlasst und der Führerschein beschlagnahmt

In allen Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Ermittlungen dauern an.

