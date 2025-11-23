Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand eines Papiercontainers

Hildesheim (ots)

Sarstedt (jan) - Am Samstag, den 22.11.2025 wurde der Feuerwehr und der Polizei ein Brand eines Papiercontainers auf dem Gelände der Regenbogenschule in Sarstedt gemeldet. Ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude konnte dank der Löscharbeiten verhindert werden. Auch wurde keine Person durch das Feuer verletzt. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Die Ermittlungen dauern dazu an.

Zeugen, die Hinweise auf einen Verursacher geben können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren, Tel.: 05066/9850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell