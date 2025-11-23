PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand eines Papiercontainers

Hildesheim (ots)

Sarstedt (jan) - Am Samstag, den 22.11.2025 wurde der Feuerwehr und der Polizei ein Brand eines Papiercontainers auf dem Gelände der Regenbogenschule in Sarstedt gemeldet. Ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude konnte dank der Löscharbeiten verhindert werden. Auch wurde keine Person durch das Feuer verletzt. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Die Ermittlungen dauern dazu an.

Zeugen, die Hinweise auf einen Verursacher geben können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren, Tel.: 05066/9850.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 23.11.2025 – 13:40

    POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - Sarstedt (jan) - Am Samstag, den 22.11.2025 ereignete sich in der Zeit von ca. 14:00 Uhr bis 14:05 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Friedrich-Ebert-Straße in Sarstedt, auf dem dortigen Parkplatz des NP-Marktes. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte mit einem Kraftfahrzeug den ordnungsgemäß geparkten schwarzen Pkw Mercedes E-Klasse des Geschädigten. Dabei wurde eine Beschädigung ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 13:37

    POL-HI: Mehrere Pkw-Einbrüche im Stadtgebiet Sarstedt

    Hildesheim (ots) - Sarstedt (jan) - Im Zeitraum von Freitag, den 21.11., 19:30 Uhr bis Sonntag, den 23.11., ca. 09 Uhr, kam es zu mehreren Pkw-Aufbrüchen im Stadtgebiet Sarstedt. Bislang unbekannte Täter schlugen jeweils bei den im öffentlichen Verkehrsraum geparkten Pkw eine Seitenscheibe ein und durchwühlten den Fahrzeuginnenraum. Dabei wurden unterschiedliche Wertgegenstände aus den Fahrzeugen entwendet. ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 11:48

    POL-HI: Unter Drogeneinfluss ein KFZ geführt

    Hildesheim (ots) - Hoheneggelsen (web) - Am heutigen Sonntagvormittag, gegen 08:30 Uhr, kontrollierten Beamte des PK Bad Salzdetfurth einen Pkw Peugeot zwischen den Ortschaften Hoheneggelsen und Feldbergen. Während der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte für eine mögliche Drogenbeeinflussung bei dem 41jährigen Fahrzeugführer, welcher aktuell im europäischen Ausland lebt. Ein Drogenschnelltest bestätigte den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren