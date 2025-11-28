PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. "Online abgezockt - Von Fake Shops bis Krypto-Betrug": Neue Folge des Radio-Talks "Polizei auf Sendung".
Lippe (ots)

Im Rahmen des gemeinsamen Projektes "Polizei auf Sendung" widmen Radio Lippe und die Polizei Lippe sich in der aktuellen 7. Folge dem Online-Betrug.

Dafür sind in der neuen Sendung, die am Sonntag (07.12.2025) ab 9 Uhr bei Radio Lippe zu hören sein wird, Cybercrime-Präventionsexperte Arnd Begemann aus dem Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz und ein Cybercrime-Ermittler der lippischen Kriminalpolizei bei Moderator Frank Schröder zu Gast im Studio.

Über 58.000 Fälle von Cybercrime aus den verschiedensten Deliktbereichen wurden allein in NRW für 2024 gemeldet. Und die Dunkelziffer ist hoch! Wenn Menschen nur um kleinere Beträge betrogen werden, erstatten sie oft keine Anzeige; andere gehen aus Scham nicht zur Polizei. Dabei sind schnelle Anzeigen wichtig, nur so hat die Polizei eine Chance, die Täter zu ermitteln, und kann eventuell sogar helfen, das Geld zurückzubekommen.

Phishing, Deepfakes, Pump & Dump, Fake Shops, Credential Theft und Romance Scams: All diese englischen Begriffe stehen für Betrügereien, die nur ein Ziel haben: an das Geld der Menschen zu kommen. In der Sendung wird über neue und alte Betrugsphänomene gesprochen, über die Herausforderungen bei den Ermittlungen und außerdem gibt es hilfreiche Tipps, wie Sie sich und Ihr Geld vor Online-Betrug schützen können.

Wer Fragen zum Thema Online-Betrug hat, kann sie der Polizei gerne bis zum 01.12.2025 per E-Mail an pressestelle.lippe@polizei.nrw.de stellen oder über die Kommentarfunktion auf Facebook und Instagram.

Unser Cybercrime-Ermittler möchte bei diesem Format übrigens anonym bleiben, weder sein Name, noch ein Foto von ihm werden veröffentlicht. Warum ihm das wichtig ist? Verrät er in der Sendung!

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

