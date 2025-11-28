PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen-Währentrup. Schaukasten beschädigt.

Lippe (ots)

Am Iberg zerstörten Unbekannte zwischen Montagabend und Dienstagmorgen (24./25.11.2025) einen Schaukasten der Dorfgemeinschaft - augenscheinlich mit einem Stein. Das Kriminalkommissariat 5 sucht Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, Rufnummer (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 10:19

    POL-LIP: Oerlinghausen. In Gaststätte eingebrochen.

    Lippe (ots) - In der Hauptstraße stiegen Einbrecher am Donnerstag (27.11.2025) zwischen 0 und 9 Uhr in eine Gaststätte ein, indem sie gewaltsam ein Fenster aufhebelten. Aus der Gaststätte entwendeten sie Bargeld aus der Kasse, aus einem Sparkasten und aus einem Dart-Automaten. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, wenden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2. Pressekontakt: ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 08:36

    POL-LIP: Blomberg. Korrektur Beschreibung der Täter: In Supermarkt eingebrochen.

    Lippe (ots) - Am Dienstagabend (25.11.2025) gegen 19.45 Uhr stiegen Unbekannte in den ALDI-Supermarkt im Schmuckenberger Weg ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Sie entwendeten Zigaretten in noch unbekannter Menge aus dem Lager des Marktes. Ein Zeuge konnte beobachten, wie die Täter in einem Fluchtfahrzeug in Richtung Lehmbrink davonfuhren. Es soll sich um einen ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 08:35

    POL-LIP: Detmold. Werkzeug-Diebe unterwegs.

    Lippe (ots) - Zwischen Montagmittag und Mittwochmittag (24. - 26.11.2025) schlugen Werkzeug-Diebe in der Straße Neustadt zu. Sie beschädigten eine Scheibe an einem VW Transporter, der auf einem Parkstreifen in Richtung Paderborner Straße abgestellt war. Aus dem Wagen wurde diverses Werkzeug - unter anderem der Marken "Makita" und "Bosch" - gestohlen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren