POL-LIP: Oerlinghausen-Währentrup. Schaukasten beschädigt.
Lippe (ots)
Am Iberg zerstörten Unbekannte zwischen Montagabend und Dienstagmorgen (24./25.11.2025) einen Schaukasten der Dorfgemeinschaft - augenscheinlich mit einem Stein. Das Kriminalkommissariat 5 sucht Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, Rufnummer (05231) 6090.
