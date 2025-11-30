Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Lippe (ots)

Im Verlauf der letzten Woche kam es in Detmold- Remmighausen in der Straße "Großer Kamp" zu einem Einbruch in ein zurzeit leerstehendes Haus. Bislang unbekannte Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter T. 05231-6090. (MK)

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell