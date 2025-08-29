Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Zigarettenschmuggler gestoppt

Zittau (ots)

28.08.2025 | 17:30 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei kontrollierte am Nachmittag des 28. August 2025 an der polnischen Grenze bei Zittau einen 72-jährigen Senior mit 4.000 Zigaretten.

Um 17:30 Uhr reiste der Deutsche auf der B 178n aus Polen kommend ein. Im Kofferraum seines VW Bora fanden die Beamten 20 Stangen Zigaretten vor, die der Mann zuvor im Nachbarstaat gekauft hatte. Er habe diese als Nichtraucher für Jemanden mitgebracht.

Dies schützt ihn aber nicht vor der Strafanzeige wegen Steuerhinterziehung. Er hätte maximal 800 Zigaretten nach Deutschland verbringen dürfen. Die Zigaretten wurden beschlagnahmt und dem Zoll für seine weiteren Ermittlungen übergeben.

