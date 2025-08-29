PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Zigarettenschmuggler gestoppt

Zittau (ots)

28.08.2025 | 17:30 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei kontrollierte am Nachmittag des 28. August 2025 an der polnischen Grenze bei Zittau einen 72-jährigen Senior mit 4.000 Zigaretten.

Um 17:30 Uhr reiste der Deutsche auf der B 178n aus Polen kommend ein. Im Kofferraum seines VW Bora fanden die Beamten 20 Stangen Zigaretten vor, die der Mann zuvor im Nachbarstaat gekauft hatte. Er habe diese als Nichtraucher für Jemanden mitgebracht.

Dies schützt ihn aber nicht vor der Strafanzeige wegen Steuerhinterziehung. Er hätte maximal 800 Zigaretten nach Deutschland verbringen dürfen. Die Zigaretten wurden beschlagnahmt und dem Zoll für seine weiteren Ermittlungen übergeben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 10:25

    BPOLI EBB: Vandalen am Bahnhaltepunkt Neukirch-Ost

    Neukirch / Lausitz (ots) - 28.08.2025 | 06:00 Uhr | Neukirch / Lausitz Am 28. August 2025 informierte die Deutsche Bahn AG die Bundespolizei über weitreichende Sachbeschädigungen am Bahnhaltepunkt Neukirch / Lausitz (Ost). Eine sofort eingesetzte Streife erreichte den Tatort um 06:30 Uhr und nahm zahlreiche Sachbeschädigungen im Zuständigkeitsbereich von Bundes- und Landespolizei auf. Unbekannte Täter haben auf dem ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 07:42

    BPOLI EBB: Iranische Familie reist unerlaubt ein

    Zittau (ots) - Durch einen Bürgerhinweis wurde der Bundespolizei Ebersbach am 27. August 2025 gegen 15:20 Uhr bekannt, dass sich auf dem Bahnhofsvorplatz in Zittau eine ausländische Personengruppe befinden soll. Eine Streife fuhr zum Bahnhof und sah die Gruppe auf dem Bahnhofsvorplatz stehen. Es handelte sich um eine iranische Familie, bestehend aus dem 34-jährigen Vater, der 36-jährigen Mutter und zwei Kindern im ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 13:39

    BPOLI EBB: Eingeschleuste Migranten aufgegriffen

    Bautzen (ots) - 25.08.2025 | 21:54 Uhr | Bautzen Die Bundespolizei hat am Abend des 25. August 2025 am Bahnhof in Bautzen eine Gruppe illegal eingereister Afghanen aufgegriffen. Die Beamten kontrollierten um 21:54 Uhr die sechs Männer im Alter zwischen 16 und 26 Jahren. Sie konnten keine den Aufenthalt legitimierende Dokumente vorlegen und wurden von unbekannten Schleusern über die deutsch-polnische Grenze in das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren