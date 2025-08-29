PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Vandalen am Bahnhaltepunkt Neukirch-Ost

Neukirch / Lausitz (ots)

28.08.2025 | 06:00 Uhr | Neukirch / Lausitz

Am 28. August 2025 informierte die Deutsche Bahn AG die Bundespolizei über weitreichende Sachbeschädigungen am Bahnhaltepunkt Neukirch / Lausitz (Ost). Eine sofort eingesetzte Streife erreichte den Tatort um 06:30 Uhr und nahm zahlreiche Sachbeschädigungen im Zuständigkeitsbereich von Bundes- und Landespolizei auf.

Unbekannte Täter haben auf dem Bahnsteig 1 ein Wetterschutzhaus und eine Infotafel mit schwarzer Farbe besprüht, einen Mülleimer aus seiner Verankerung getreten, einen Stromverteilerkasten umgetreten, Fensterscheiben eingeworfen, sind in das Bahnhofsgebäude eingebrochen, haben Fenster aufgehebelt und Graffitis mit verfassungsfeindlichem Inhalt angesprüht. Der gesamte Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern. Allerdings beträgt allein der Schaden am Stromkasten schon 3.000,00 Euro.

Bundes- und Landespolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Bundespolizeiinspektion Ebersbach unter der Telefonnummer 03586 / 76020 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Fotos können angefordert werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
i.A. Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 07:42

    BPOLI EBB: Iranische Familie reist unerlaubt ein

    Zittau (ots) - Durch einen Bürgerhinweis wurde der Bundespolizei Ebersbach am 27. August 2025 gegen 15:20 Uhr bekannt, dass sich auf dem Bahnhofsvorplatz in Zittau eine ausländische Personengruppe befinden soll. Eine Streife fuhr zum Bahnhof und sah die Gruppe auf dem Bahnhofsvorplatz stehen. Es handelte sich um eine iranische Familie, bestehend aus dem 34-jährigen Vater, der 36-jährigen Mutter und zwei Kindern im ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 13:39

    BPOLI EBB: Eingeschleuste Migranten aufgegriffen

    Bautzen (ots) - 25.08.2025 | 21:54 Uhr | Bautzen Die Bundespolizei hat am Abend des 25. August 2025 am Bahnhof in Bautzen eine Gruppe illegal eingereister Afghanen aufgegriffen. Die Beamten kontrollierten um 21:54 Uhr die sechs Männer im Alter zwischen 16 und 26 Jahren. Sie konnten keine den Aufenthalt legitimierende Dokumente vorlegen und wurden von unbekannten Schleusern über die deutsch-polnische Grenze in das ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 13:05

    BPOLI EBB: Marmeladenglas ohne Konfitüre beschlagnahmt

    Zittau (ots) - 24.08.2025 | 16:25 Uhr | Zittau Die Bundespolizei beschlagnahmte am 24. August 2025 in Zittau ein mit etwa 10 Gramm Marihuana gefülltes Marmeladenglas eines aus Polen einreisenden Tschechen. Die Beamten kontrollierten den 45-jährigen Mann in der Zittauer Chopinstraße unmittelbar an der Grenze. Im Rucksack fanden sie das Glas, zu dessen Herkunft der Mann keine Angaben machte. Er wird sich wegen des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren