Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Vandalen am Bahnhaltepunkt Neukirch-Ost

Neukirch / Lausitz (ots)

28.08.2025 | 06:00 Uhr | Neukirch / Lausitz

Am 28. August 2025 informierte die Deutsche Bahn AG die Bundespolizei über weitreichende Sachbeschädigungen am Bahnhaltepunkt Neukirch / Lausitz (Ost). Eine sofort eingesetzte Streife erreichte den Tatort um 06:30 Uhr und nahm zahlreiche Sachbeschädigungen im Zuständigkeitsbereich von Bundes- und Landespolizei auf.

Unbekannte Täter haben auf dem Bahnsteig 1 ein Wetterschutzhaus und eine Infotafel mit schwarzer Farbe besprüht, einen Mülleimer aus seiner Verankerung getreten, einen Stromverteilerkasten umgetreten, Fensterscheiben eingeworfen, sind in das Bahnhofsgebäude eingebrochen, haben Fenster aufgehebelt und Graffitis mit verfassungsfeindlichem Inhalt angesprüht. Der gesamte Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern. Allerdings beträgt allein der Schaden am Stromkasten schon 3.000,00 Euro.

Bundes- und Landespolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Bundespolizeiinspektion Ebersbach unter der Telefonnummer 03586 / 76020 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Fotos können angefordert werden.

