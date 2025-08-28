Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Iranische Familie reist unerlaubt ein

Zittau (ots)

Durch einen Bürgerhinweis wurde der Bundespolizei Ebersbach am 27. August 2025 gegen 15:20 Uhr bekannt, dass sich auf dem Bahnhofsvorplatz in Zittau eine ausländische Personengruppe befinden soll.

Eine Streife fuhr zum Bahnhof und sah die Gruppe auf dem Bahnhofsvorplatz stehen. Es handelte sich um eine iranische Familie, bestehend aus dem 34-jährigen Vater, der 36-jährigen Mutter und zwei Kindern im Alter von 11 und 7 Jahren. Keine der Personen konnte Ausweisdokumente vorweisen und aus diesem Grund wurden sie mit zur Dienststelle genommen. Bei den Durchsuchungen stellten die Polizisten fest, dass die Iraner durchnässtes Schuhwerk und nasse Hosen anhatten.

Die Iraner stellten ein Schutzersuchen und wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an eine Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet.

Strafanzeigen wegen unerlaubter Einreise / Aufenthalt wurden gefertigt. Die Umstände der Einreise werden derzeit ermittelt.

