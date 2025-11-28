Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Schüler von Mann bedroht - Tatverdächtiger von Polizei angetroffen.

Lippe (ots)

Im Bereich Simonsplatz wurden zwei Schüler während eines Schulausflugs am Donnerstagmorgen (27.11.2025) gegen 9 Uhr von einem unbekannten Mann angesprochen, beleidigt und bedroht. Dabei soll der Mann auch ein Messer vorgezeigt haben. Die Jugendlichen (15 und 16 Jahre) entfernten sich schließlich von ihm und gingen davon, verletzt wurde niemand. Den Vorfall zeigten sie anschließend mit ihrem Lehrer bei der Polizei an. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnten Einsatzkräfte anschließend im Rahmen der polizeilichen Fahndung einen 44-Jährigen aus Oerlinghausen im Bereich des Marktplatzes als Tatverdächtigen für die Bedrohung und Beleidigung feststellen und kontrollieren. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

