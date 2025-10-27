Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Garagenbrand in Gewerbebetrieb - keine Verletzten

Recklinghausen (ots)

Die Feuerwehr Recklinghausen wurde am Montagabend, 27.10.2025, um 18:41 Uhr mit dem Stichwort "Gewerbe - Brand klein" in die Hochlarmarkstraße nach Recklinghausen-Hochlarmark alarmiert. Nach ersten Meldungen sollte eine Lagerhalle mit gelagerten Dachpappen brennen.

Beim Eintreffen fanden die Einsatzkräfte jedoch eine Garage in Vollbrand vor. Das Feuer hatte sich bereits auf eine benachbarte Garage sowie den dort befindlichen Keller ausgebreitet. Durch den schnellen und gezielten Einsatz konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert werden.

Um 19:30 Uhr war der Brand unter Kontrolle, um 20:26 Uhr wurde "Feuer aus" gemeldet. Die Hochlarmarkstraße war während der Löscharbeiten voll gesperrt.

Der Einsatz dauerte, mit den Nachlöscharbeiten, bis 22:30 Uhr an. Vor Ort waren der Löschzug der hauptamtlichen Feuer- und Rettungswache, der Einsatzleitdienst, die ehrenamtlichen Einheiten Altstadt und Süd sowie der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen und einem Notarzt im Einsatz. Der Löschzug Suderwich stellte währenddessen den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und zur Schadenshöhe aufgenommen.

