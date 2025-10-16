Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Küche steht in Brand - keine Verletzten

Am Donnerstag (16. Oktober 2025) kam es um 13:20 Uhr zu einem Zimmerbrand auf der Von-Bruchhausen-Straße in der Recklinghäuser Stadtmitte. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr Recklinghausen wurde um 13:20 Uhr alarmiert. Die Notrufmeldungen sprachen von einem Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Eine Person würde noch eigenständige Löschversuche unternehmen.

Bei Eintreffen der Feuerwehrkräfte wenige Minuten später konnten diese einen Küchenbrand in einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses feststellen. Trupps der Feuerwehr unter Atemschutz gingen in die Brandwohnung vor und löschten den Brand in der Küche der Wohnung ab. Zeitgleich wurden die weiteren Wohnungen des Gebäudes kontrolliert.

Zehn Personen wurden durch den anwesenden Rettungsdienst untersucht, konnten aber alle als unverletzt eingestuft werden.

Die betroffene Wohnung im Erdgeschoss wurde als "unbewohnbar" bewertet, alle weiteren Wohnungen im Gebäude sind weiterhin bewohnbar. Der betroffene Bewohner kam eigenständig anderweitig unter.

Der Einsatz der Feuerwehr dauerte bis 14:30 Uhr an. Im Einsatz befanden sich der Löschzug der hauptamtlichen Feuer- und Rettungswache, der Einsatzleitdienst, die ehrenamtlichen Einheiten Altstadt und Hochlar sowie der Rettungsdienst mit drei RTW und zwei Notärzten. Der Rettungsdienst der Stadt Herten unterstützte hierbei. Der ehrenamtliche Löschzug Altstadt sicherte im weiteren Einsatzverlauf zeitweise den Grundschutz für das restliche Stadtgebiet ab.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen.

