FW-RE: Dachstuhlbrand in Recklinghausen-Röllinghausen - keine Verletzten

Recklinghausen (ots)

Am Montagabend, 18. August 2025, kam es in Recklinghausen-Röllinghausen zu einem Dachstuhlbrand. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr Recklinghausen wurde um 19:13 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Dachstuhlbrand" in die Ortlohstraße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich die Meldung: Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses stand in Flammen.

Unverzüglich leiteten die Einsatzkräfte einen umfassenden Löschangriff ein. Mehrere Trupps gingen unter schwerem Atemschutz ins Gebäude vor, zusätzlich wurde eine Drehleiter zur Brandbekämpfung eingesetzt. Durch das schnelle und koordinierte Vorgehen konnte das Feuer bereits gegen 20:00 Uhr unter Kontrolle gebracht und um 20:30 Uhr vollständig gelöscht werden.

Der Einsatz dauerte bis 21:45 Uhr an. Insgesamt waren die Kräfte der hauptamtlichen Feuer- und Rettungswache, der Einsatzleitdienst, die ehrenamtlichen Löschzüge Suderwich und Süd sowie der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen und einem Notarzt im Einsatz. Der Löschzug Altstadt stellte währenddessen den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher.

Das betroffene Gebäude ist aktuell nicht bewohnbar. Zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Schadens hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

