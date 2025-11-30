POL-LIP: Horn- Bad Meinberg - Einbruch in Wohnhaus

Lippe (ots) - Am Freitagabend wurde eine Rentnerin aus Lage telefonisch von vermeintlichen Polizeibeamten kontaktiert. Ihr wurde mitgeteilt, dass ein Familienangehöriger einen Unfall verursacht habe. Um eine Gefängnisstrafe des Angehörigen zu verhindern, sei eine Kaution in Form von Bargeld, bzw. Wertgegenständen erforderlich. Leider erkannte die verängstigte Seniorin nicht die betrügerischen Absichten des Anrufers und übergab Bargeld und Wertgegenstände an einen ihr ...

mehr