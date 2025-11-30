POL-LIP: Horn- Bad Meinberg - Einbruch in Wohnhaus
Lippe (ots)
Am Freitagabend zwischen 17 und 21 Uhr kam es in der Straße "Bornsberg" bei Abwesenheit der Bewohner zu einem Wohnungseinbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt zu dem Wohnhaus. Die Täter durchsuchten anschließend mehrere Räume nach Wertgegenständen. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei T. 05231-6090. (MK)
