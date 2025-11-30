PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LIP: Bad Salzuflen - Unfallflucht in der Begastraße

Lippe (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr parkte in der Begastraße in Höhe der einstelligen Hausnummern ein grauer Audi A5. Als der Fahrzeughalter gegen 18 Uhr zurückkehrte, stellte er eine frische Beschädigung an der Heckstoßstange fest, ohne dass sich der Verursacher gemeldet oder eine Nachricht hinterlassen habe. Aus diesem Grund sucht die Polizei nach Zeugen des Unfalls, die sich beim Verkehrskommissariat Detmold melden können (T.05231-6090). (MK)

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

