POL-LIP: Barntrup - Einbruch in Einfamilienhaus
Lippe (ots)
In der Bellenbruchstraße in Barntrup wurde zwischen Freitag- und Samstagmittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter nutzten dabei die Abwesenheit der Bewohner aus und hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf. Im Anschluss wurden sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Anwohner, die verdächtige Personen rund um die Bellenbruchstraße bemerkt haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei T. 05231-6090. (MK)
