POL-LIP: Barntrup - Einbruch in Einfamilienhaus

Lippe (ots) - Am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr parkte in der Begastraße in Höhe der einstelligen Hausnummern ein grauer Audi A5. Als der Fahrzeughalter gegen 18 Uhr zurückkehrte, stellte er eine frische Beschädigung an der Heckstoßstange fest, ohne dass sich der Verursacher gemeldet oder eine Nachricht hinterlassen habe. Aus diesem Grund sucht die Polizei nach Zeugen des Unfalls, die sich beim ...

