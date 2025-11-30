Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Verkehrsunfall mit Personenschaden, Radfahrer flüchtig

Lippe (ots)

Ein 56-jähriger Fahrer eines Linienbusses befuhr Samstagmittag gegen 12.50 Uhr die Hornsche Straße in Richtung Johanettental. In Höhe der Leopoldstraße musste er vor einer "roten" Ampel halten. Nach dem Wiederanfahren querte dann ein Radfahrer, bei "roter" Fußgängerampel, unmittelbar vor dem Bus die Fahrbahn, so dass der Busfahrer eine Vollbremsung einleiten musste. Infolge der Vollbremsung schleuderte ein 50-jähriger Fahrgast gegen die vordere Sitzbank und zog sich dabei Gesichtsverletzungen zu, die im Klinikum behandelt werden mussten. Der Radfahrer setzte danach seine Fahrt unvermittelt fort. Nach Zeugenaussagen soll es sich um einen männlichen Radfahrer gehandelt haben. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Detmold unter T. 05231-6090 zu melden. (MK)

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell