PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Verkehrsunfall mit Personenschaden, Radfahrer flüchtig

Lippe (ots)

Ein 56-jähriger Fahrer eines Linienbusses befuhr Samstagmittag gegen 12.50 Uhr die Hornsche Straße in Richtung Johanettental. In Höhe der Leopoldstraße musste er vor einer "roten" Ampel halten. Nach dem Wiederanfahren querte dann ein Radfahrer, bei "roter" Fußgängerampel, unmittelbar vor dem Bus die Fahrbahn, so dass der Busfahrer eine Vollbremsung einleiten musste. Infolge der Vollbremsung schleuderte ein 50-jähriger Fahrgast gegen die vordere Sitzbank und zog sich dabei Gesichtsverletzungen zu, die im Klinikum behandelt werden mussten. Der Radfahrer setzte danach seine Fahrt unvermittelt fort. Nach Zeugenaussagen soll es sich um einen männlichen Radfahrer gehandelt haben. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Detmold unter T. 05231-6090 zu melden. (MK)

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 30.11.2025 – 07:57

    POL-LIP: Barntrup - Einbruch in Einfamilienhaus

    Lippe (ots) - In der Bellenbruchstraße in Barntrup wurde zwischen Freitag- und Samstagmittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter nutzten dabei die Abwesenheit der Bewohner aus und hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf. Im Anschluss wurden sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Anwohner, die verdächtige Personen rund um die Bellenbruchstraße bemerkt haben, melden sich bitte bei der ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 07:56

    POL-LIP: Detmold/ Lemgo - Auf Motorrad ohne Führerschein und ohne Zulassung unterwegs

    Lippe (ots) - Ein Zeuge meldete am Freitagmittag der Polizei ein vor ihm fahrendes Motorrad ohne Kennzeichen, das auf dem Braker Weg von Detmold nach Lemgo unterwegs war. Der Fahrer würde auch sehr unsicher fahren. Eine hinzugezogene Streifenwagenbesatzung konnte den Motorradfahrer dann in Lemgo zunächst anhalten. Kurze Zeit später versuchte der Motorradfahrer sich ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 07:54

    POL-LIP: Bad Salzuflen - Ohne Führerschein, dafür mit Handy am Steuer unterwegs

    Lippe (ots) - Am Freitagnachmittag wurde auf der Schießhofstraße durch Beamte ein Pkw angehalten und kontrolliert. Der Grund dafür war, dass der 26-jährige Fahrer während der Fahrt mit seinem Handy telefoniert hatte. Bei der Kontrolle räumte der Fahrer dann auch ein, keinen Führerschein mehr zu besitzen. Dieser sei ihm wegen mehrerer Geschwindigkeitsverstöße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren