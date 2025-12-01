Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg-Donop. Einbrüche im Niederkamp.

Lippe (ots)

Unbekannte brachen am Samstag (29.11.2025) zwischen Mittag und Abend in zwei Wohnhäuser im Niederkamp ein. In einem Fall beschädigten Täter ein Fenster, im anderen eine Tür. In beiden Häusern wurde etwas Bargeld gestohlen.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Zusammenhang beobachtet haben, informieren bitte das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

