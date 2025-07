Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Erfolglose Einreise trotz Asylgesuch

Weil am Rhein (ots)

Ein iranischer Staatsangehöriger versuchte mit der grenzüberschreitenden Straßenbahn nach Deutschland einzureisen. Trotz eines Asylgesuches verweigerte ihm die Bundespolizei die Einreise und wies ihn in die Schweiz zurück.

Am Donnerstagmorgen (24.07.2025) versuchte der 36-Jährige am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen nach Deutschland einzureisen. Zur Kontrolle konnte er sich lediglich mit einem Bild seines Reisepasses, dass er auf seinem Smartphone vorzeigte, ausweisen. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz ein und wies den Mann in die Schweiz zurück.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell