Polizei Hamburg

POL-HH: 250331-2. Zeugenaufruf nach Verdacht des sexuellen Missbrauchs von Kindern in Hamburg-Bramfeld

Hamburg (ots)

Tatzeit: 28.03.2025, 19:15 Uhr

Tatort: Hamburg-Bramfeld, Heilsberger Hang

Am Freitagabend soll sich in Bramfeld ein Unbekannter einem 10-jährigen Mädchen in sexueller Absicht genähert haben. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen soll der Unbekannte das Mädchen, welches mit zwei anderen Kinder auf einer Wiese spielte, angesprochen und anschließend sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen haben. Das Mädchen lief daraufhin mit den zwei Freundinnen zur Wohnanschrift eines der Kinder

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen durch alarmierte Funkstreifenwagenbesatzungen führten nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen.

Der Täter wird bislang wie folgt beschrieben:

- männlich

- etwa 20 bis 30 Jahre

- etwa 1,60 m bis 1,70 m

- "europäisches" Erscheinungsbild

- Brillenträger

- bekleidet mit einem roten Pullover und einer Jeanshose

Die Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell