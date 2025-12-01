PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. 12 Geschwindigkeitsverstöße in einer Stunde gemessen.

Lippe (ots)

Am Donnerstagnachmittag (27.11.2025) führten Polizeibeamte der Wache Bad Salzuflen für eine Stunde Geschwindigkeitsmessungen in der Hövenstraße durch. Ab 14:30 Uhr stellten sie dabei 12 Verstößte gegen die Maximalgeschwindigkeit von 50 km/h fest. Ein Autofahrer war ganze 26 km/h nach Toleranzabzug zu schnell. 4 Verwarngelder werden fällig und 8 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden geschrieben.

Zudem fiel den Beamten in ihrem Einsatz ein Firmenbulli samt Anhänger und geladenen Minibagger auf. Die Bereifung des Anhängers war ungleich und entsprach somit nicht den Vorgaben. Außerdem war die Hauptuntersuchung des Anhängers bereits seit mehreren Monaten abgelaufen. Die Konsequenz war ebenfalls eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 13:43

    POL-LIP: Detmold. Karussell bei Verkehrsunfallflucht beschädigt.

    Lippe (ots) - Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (26./27.11.2025) wurde ein Kinderkarussell in der Bruchstraße möglicherweise durch ein vorbeifahrendes oder rangierendes Fahrzeug im Bereich des Daches beschädigt. Ein Unfallverursacher hat sich nicht gemeldet. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen nach etwa 1000 Euro. Wer Hinweise auf das beteiligte Fahrzeug geben kann oder andere sachdienliche ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 13:42

    POL-LIP: Kalletal. Einbruch in Haus.

    Lippe (ots) - In der Straße Rosenhöhe brachen Unbekannte zwischen dem 9. und 30.11.2025 in ein Wohnhaus ein. Sie beschädigten die Balkontür und stahlen einen Staubsauger. Wer Verdächtiges in dem Zusammenhang beobachtet hat, meldet sich bitte telefonisch beim Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Dr. Laura Merks Telefon: 05231 / 609 - 5050 Fax: 05231 / 609-5095 E-Mail: ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 13:42

    POL-LIP: Barntrup. Einbruch in Wohnhaus.

    Lippe (ots) - Zwischen dem 22. und 29.11.2025 drangen Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Amselweg ein. Sie beschädigten ein Fenster und durchsuchten das Haus. Ob sie Beute machten, ist noch nicht bekannt. Hinweise zum Einbruch richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 0531 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Dr. Laura Merks Telefon: 05231 / 609 - 5050 Fax: 05231 / 609-5095 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren