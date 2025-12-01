Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. 12 Geschwindigkeitsverstöße in einer Stunde gemessen.

Lippe (ots)

Am Donnerstagnachmittag (27.11.2025) führten Polizeibeamte der Wache Bad Salzuflen für eine Stunde Geschwindigkeitsmessungen in der Hövenstraße durch. Ab 14:30 Uhr stellten sie dabei 12 Verstößte gegen die Maximalgeschwindigkeit von 50 km/h fest. Ein Autofahrer war ganze 26 km/h nach Toleranzabzug zu schnell. 4 Verwarngelder werden fällig und 8 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden geschrieben.

Zudem fiel den Beamten in ihrem Einsatz ein Firmenbulli samt Anhänger und geladenen Minibagger auf. Die Bereifung des Anhängers war ungleich und entsprach somit nicht den Vorgaben. Außerdem war die Hauptuntersuchung des Anhängers bereits seit mehreren Monaten abgelaufen. Die Konsequenz war ebenfalls eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

