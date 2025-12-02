Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Im Bereich Triftenstraße/Birkenstraße kam es am Montagnachmittag (01.12.2025) zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 44-Jähriger aus Lage fuhr gegen 17 Uhr auf seinem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg an der Triftenstraße in Richtung Lemgoer Straße. Aus der Einmündung Birkenstraße bog ein weißer Ford Transit auf die Triftenstraße ab und übersah dabei den Radfahrer, so dass dieser mit dem Wagen zusammenstieß. Dabei erlitt der 44-Jährige leichte Verletzungen. Statt anzuhalten, flüchtete der Autofahrer vom Unfallort in Richtung Lidl-Supermarkt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die Hinweise zur Verkehrsunfallflucht geben können, setzen sich bitte unter der Rufnummer (05231) 6090 mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell