POL-LIP: Lage. Einbruch scheitert.
Lippe (ots)
Unbekannte versuchten am Sedanplatz zwischen Sonntagabend und Montagmorgen (30.11./01.12.2025) eine Tür zur Bahnhofsmission aufzubrechen - scheiterten jedoch. Hinweise zum Einbruchsversuch nimmt das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter (05231) 6090 entgegen.
