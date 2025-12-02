POL-LIP: Lage. Einbruch scheitert.

Lippe (ots) - Am frühen Montagmorgen (01.12.2025) versuchten Unbekannte gegen 3 Uhr über die Garage in ein Einfamilienhaus im Ziegelweg einzubrechen. Sie hebelten an dem Garagentor, schafften es jedoch nicht es zu öffnen und ins Haus zu gelangen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, wenden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2. Pressekontakt: Polizei Lippe ...

