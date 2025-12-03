PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Vermisste 13-jährige aus Bad Salzuflen - Öffentlichkeitsfahndung

Lippe (ots)

Die 13-jährige Vermisste wurde am 02.12.2025 zuletzt morgens in Bad Salzuflen am Schulzentrum Werl-Aspe gesehen. Sie kehrte nach Schulschluss zur verabredeten Zeit nicht zurück. Ein Bezugspunkt in die Niederlande kann nicht ausgeschlossen werden. Von einer Eigengefährdung kann aufgrund des Alters ausgegangen werden.

Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten.

Zur Fahndung mit Lichtbild geht es hier.

https://polizei.nrw/fahndung/188062

