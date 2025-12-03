PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Mitarbeiter stoppen Ladendieb - 36-Jähriger vorläufig festgenommen.

Lippe (ots)

Im Drogeriemarkt "Müller" in der Langen Straße ertappten Mitarbeiter am Montagnachmittag (01.12.2025) gegen 14.30 Uhr einen Ladendieb, als er das Geschäft ohne zu Bezahlen mit mehreren Parfümflaschen verlassen wollte. Sie stoppten den Mann im Eingangsbereich, indem sie ihn zu Boden brachten und festhielten, bis die Polizei eintraf. Der 36-Jährige steht unter Tatverdacht in den letzten Wochen mehrere Ladendiebstähle in hohem Wert begangen zu haben. Er wurde vorläufig festgenommen. Bei einer Vorführung am Dienstag (02.12.2025) ordnete ein Haftrichter Untersuchungshaft für den Mann aus Lage an. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

