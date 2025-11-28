Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilgenommen

Haßloch (ots)

Am 27.11.2025, gegen 09:00 Uhr, konnte ein 47-jähriger PKW-Fahrer bei der JET-Tankstelle in Haßloch einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der 47-jährige Neustadter drogentypische Auffälligkeiten aufzeigte. Ein anschließend durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC und Amphetamin. Er wurde daraufhin zu hiesiger Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Weiterhin wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein Ermittlungsverfahren gegen den 47-jährigen wurde entsprechend eingeleitet.

