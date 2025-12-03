PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Öffentlichkeitsfahndung nach Trickdiebstahl.

Lippe (ots)

Schon im Januar 2025 wurde eine Frau in Augustdorf Opfer zweier angeblicher Wunderheilerinnen, die ihr Geld "reinigen" wollten, es aber tatsächlich stahlen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5950529).

Durch die bisherigen Ermittlungen konnten die Tatverdächtigen bislang nicht identifiziert werden, so dass Phantombilder der Frauen gefertigt wurden. Die Bilder finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/188089

Wer Hinweise auf die Identität der beiden Tatverdächtigen geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 6, Telefon 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

