Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen-Kohlstädt. Verkehrsunfallflucht auf der B1 - Personen gefährdet?

Lippe (ots)

Am Dienstagnachmittag (02.12.2025) wurde ein 23-jähriger Autofahrer von der B1 abgedrängt, so dass er eine Mauer am Fahrbahnrand touchierte.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 23-jährige Koblenzer gegen 15:15 Uhr auf der B1 Richtung Paderborn, als ein bislang Unbekannter ihn erst mit Lichthupe offenbar zum schnelleren Fahren aufforderte und dann kurz hinter der Abfahrt Horn mehrfach versuchte, ihn trotz Überholverbot in einer Kurve zu überholen. Nach Zeugenaussagen fuhr der Wagen dabei sehr schnell und dicht auf den Vordermann auf. Außerdem sei der Wagen zeitweise auf die Gegenfahrbahn geraten und habe den Volvo, in dem der Koblenzer unterwegs war, nach rechts von der Fahrbahn gedrängt. Dabei touchierte der Volvo mit den Felgen eine Mauer. Der unbekannte Fahrzeugführer fuhr, als die Fahrbahn wieder zweispurig wurde, in einem schwarzen Volvo V60 mit Paderborner Kennzeichen an dem Koblenzer vorbei, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro.

Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen, die Hinweise auf die Person am Steuer geben können, sowie Verkehrsteilnehmende, die möglicherweise durch den Volvo mit PB-Kennung gefährdet wurden, sich telefonisch unter 05231 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

