POL-LIP: Oerlinghausen-Helpup. In Wohn- und Geschäftshaus eingebrochen.
Lippe (ots)
In der Jahnstraße war am Mittwoch (03.12.2025) zwischen 11 und 14 Uhr ein Wohn- und Geschäftshaus das Ziel von Einbrechern. Auf bislang unbekannte Weise verschafften sie sich Zutritt zum Haus und durchsuchten dieses nach Diebesgut. Was genau gestohlen wurde, ist noch unklar. Zeugenhinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter (05231) 6090 entgegen.
