PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Einbrecher durchwühlen Haus nach Beute.

Lippe (ots)

Am Mittwoch (03.12.2025) in der Zeit zwischen 8.15 und 17.30 Uhr sind bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße Twelenkämpe eingebrochen. Sie hebelten die Terrassentür auf, um ins Haus zu gelangen und durchwühlten dort sämtliche Schränke und Schubladen auf der Suche nach Beute. Was gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 09:57

    POL-LIP: Leopoldshöhe. Einbruchsversuch gescheitert.

    Lippe (ots) - Am Plaßgraben versuchten unbekannte Einbrecher im Zeitraum 24.11. - 02.12.2025 über eine Tür in ein Einfamilienhaus einzudringen, scheiterten jedoch. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße aufgefallen sind, melden ihre Hinweise bitte unter (05231) 6090 dem Kriminalkommissariat 2. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Nina Ehm Telefon: 05231 / 609 - 5050 ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 12:38

    POL-LIP: Augustdorf. Öffentlichkeitsfahndung nach Trickdiebstahl.

    Lippe (ots) - Schon im Januar 2025 wurde eine Frau in Augustdorf Opfer zweier angeblicher Wunderheilerinnen, die ihr Geld "reinigen" wollten, es aber tatsächlich stahlen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5950529). Durch die bisherigen Ermittlungen konnten die Tatverdächtigen bislang nicht identifiziert werden, so dass Phantombilder der ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 12:37

    POL-LIP: Schlangen-Kohlstädt. Verkehrsunfallflucht auf der B1 - Personen gefährdet?

    Lippe (ots) - Am Dienstagnachmittag (02.12.2025) wurde ein 23-jähriger Autofahrer von der B1 abgedrängt, so dass er eine Mauer am Fahrbahnrand touchierte. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 23-jährige Koblenzer gegen 15:15 Uhr auf der B1 Richtung Paderborn, als ein bislang Unbekannter ihn erst mit Lichthupe offenbar zum schnelleren Fahren aufforderte und dann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren