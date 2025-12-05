PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LIP: Oerlinghausen. Scheiben an Kirchengebäude eingeschlagen.

Lippe (ots)

In der Heinrich-Kindsgrab-Straße beschädigten bislang Unbekannte drei Fenster eines Kirchengebäudes - augenscheinlich mit Steinen. Die Sachbeschädigung wurde am Dienstagabend (02.12.2025) entdeckt. Wann die Tat geschah, ist nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 5.

