POL-LIP: Detmold-Schönemark. In Behindertenwerkstatt eingebrochen.
Lippe (ots)
Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen (03./04.12.2025) hebelten Einbrecher die Tür einer Behindertenwerkstatt in der Wilberger Straße auf. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Beute. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen, Geräusche oder Fahrzeuge aufgefallen sind, informieren bitte unter (05231) 6090 das Kriminalkommissariat 2.
