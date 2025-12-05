PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Schönemark. In Behindertenwerkstatt eingebrochen.

Lippe (ots)

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen (03./04.12.2025) hebelten Einbrecher die Tür einer Behindertenwerkstatt in der Wilberger Straße auf. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Beute. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen, Geräusche oder Fahrzeuge aufgefallen sind, informieren bitte unter (05231) 6090 das Kriminalkommissariat 2.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

  • 05.12.2025 – 11:53

    POL-LIP: Kalletal-Stemmen. Einbrecher ertappt und geflüchtet.

    Lippe (ots) - Im Falkenweg stiegen Einbrecher am Donnerstagabend (04.12.2025) gegen 18.15 Uhr über ein Fenster in eine Wohnung ein. Sie durchwühlten sämtliche Räume auf der Suche nach Diebesgut und entwendeten mindestens Bargeld. Aufgeschreckt durch verdächtige Geräusche bemerkte eine Nachbarin die Einbrecher, die anschließend die Flucht ergriffen, als sie ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 11:52

    POL-LIP: Oerlinghausen. Scheiben an Kirchengebäude eingeschlagen.

    Lippe (ots) - In der Heinrich-Kindsgrab-Straße beschädigten bislang Unbekannte drei Fenster eines Kirchengebäudes - augenscheinlich mit Steinen. Die Sachbeschädigung wurde am Dienstagabend (02.12.2025) entdeckt. Wann die Tat geschah, ist nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim ...

    mehr
