POL-MFR: (699) Sexuelle Belästigung einer 15-Jährigen - Zeugenaufruf

Am Dienstagvormittag (08.07.2025) belästigte ein bislang unbekannter Mann im Nürnberger Stadtteil Gleißbühl eine 15-Jährige sexuell. Die Kriminalpolizei Nürnberg sucht Zeugen.

Das Mädchen hielt sich zwischen 10:30 Uhr und 11:15 Uhr in der Flaschenhofstraße in Nürnberg auf. Dort sprach der Unbekannte die 15-Jährige an und verwickelte sie in ein Gespräch. Im weiteren Verlauf berührte er das Mädchen mehrmals in unsittlicher Weise und begleitete sie bis zur U-Bahn-Station Wöhrder Wiese, wo sie in die U-Bahn einstieg.

Personenbeschreibung:

circa 55 Jahre alt, etwa 165 cm groß, dunkelhäutig, kräftige Statur, kurzer Bart, kahler Kopf im Bereich des Scheitels und sonst braune/graue kurze Haare. Er trug ein graues T-Shirt und eine schwarze Hose.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

