POL-LIP: Oerlinghausen. Einbruch in Lotto-Filiale.
Lippe (ots)
Eine Lotto-Filiale in der Hauptstraße war zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (03./04.12.2025) das Ziel von Einbrechern. Sie öffneten gewaltsam die Tür, um sich Zutritt zum Geschäft zu verschaffen. Sie entwendeten Geld und flüchteten. Wer Hinweise zum Einbruch geben kann, wendet sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell