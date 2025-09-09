PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Videowagen der Autobahnpolizei Stolpe stoppt Raser auf der B 321

B 321 Suckow/Marnitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) (ots)

Die Autobahnpolizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, nachdem es den Beamten der einer Videowagenbesatzung bereits am vergangenen 05.09.2025 gelungen war, einen 23-Jährigen Raser auf der B 321 aus dem Verkehr zu ziehen.

Aufgefallen war den Polizeikräften der Ford Mustang, als dieser gegen 17:45 Uhr augenscheinlich erheblich zu schnell auf der Bundesstraße zwischen Marnitz und Suckow unterwegs gewesen ist. Im Rahmen der Verfolgung konnte der Wagen bei erlaubten 100 km/h mit etwa 192 km/h gemessen werden. Nach Abzug der zu gewährenden Toleranz wird dem jungen Fahrer nun eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 81 km/h vorgeworfen. Gemäß der aktuellen Regelung des Bußgeldkataloges erwartet den 23-Jährigen neben einer hohen Geldbuße von mehreren Hundert Euro nun auch ein mindestens dreimonatiges Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

