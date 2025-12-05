POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Eigentümer von Fahrrad gesucht.

Lippe (ots) - Auf der B 66 kam am Donnerstagmorgen (04.12.2025) gegen 6.45 Uhr ein 59-Jähriger aus Lage mit seinem VW Tiguan aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab, als er in Richtung Bielefeld unterwegs war. Der Autofahrer kollidierte mit einem Leitpfosten, zwei Verkehrszeichen sowie einem Baum und erlitt schwere Verletzungen. Ersthelfer kümmerten sich um den Mann, bevor der Rettungsdienst übernahm und ...

mehr