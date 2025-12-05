POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Eigentümer von Fahrrad gesucht.
Lippe (ots)
Am Abend des 20.11.2025 wurde im Bereich des Meschesees in Pivitsheide im Gebüsch ein herrenloses Fahrrad aufgefunden. Es konnte bislang niemandem zugeordnet werden. Es besteht der Verdacht, dass es gestohlen sein könnte. Das rote Rad ist von der Marke "Specialized". Der Eigentümer oder die Eigentümerin wird gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.
