PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Eigentümer von Fahrrad gesucht.

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Eigentümer von Fahrrad gesucht.
  • Bild-Infos
  • Download

Lippe (ots)

Am Abend des 20.11.2025 wurde im Bereich des Meschesees in Pivitsheide im Gebüsch ein herrenloses Fahrrad aufgefunden. Es konnte bislang niemandem zugeordnet werden. Es besteht der Verdacht, dass es gestohlen sein könnte. Das rote Rad ist von der Marke "Specialized". Der Eigentümer oder die Eigentümerin wird gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 14:28

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jähriger.

    Lippe (ots) - Die seit Dienstag (02.12.2025) vermisste 13-Jährige aus Bad Salzuflen konnte inzwischen wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich bei Medien und Bevölkerung für die Mithilfe bei der Suche. Bitte löschen Sie veröffentlichte Bilder und weitere persönliche Daten des Mädchens. ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 11:57

    POL-LIP: Lage-Wissentrup. Von der Fahrbahn abgekommen.

    Lippe (ots) - Auf der B 66 kam am Donnerstagmorgen (04.12.2025) gegen 6.45 Uhr ein 59-Jähriger aus Lage mit seinem VW Tiguan aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab, als er in Richtung Bielefeld unterwegs war. Der Autofahrer kollidierte mit einem Leitpfosten, zwei Verkehrszeichen sowie einem Baum und erlitt schwere Verletzungen. Ersthelfer kümmerten sich um den Mann, bevor der Rettungsdienst übernahm und ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 11:54

    POL-LIP: Oerlinghausen. Einbruch in Lotto-Filiale.

    Lippe (ots) - Eine Lotto-Filiale in der Hauptstraße war zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (03./04.12.2025) das Ziel von Einbrechern. Sie öffneten gewaltsam die Tür, um sich Zutritt zum Geschäft zu verschaffen. Sie entwendeten Geld und flüchteten. Wer Hinweise zum Einbruch geben kann, wendet sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren