POL-LIP: Bad Salzuflen. Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jähriger.
Lippe (ots)
Die seit Dienstag (02.12.2025) vermisste 13-Jährige aus Bad Salzuflen konnte inzwischen wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen. Die Polizei bedankt sich bei Medien und Bevölkerung für die Mithilfe bei der Suche. Bitte löschen Sie veröffentlichte Bilder und weitere persönliche Daten des Mädchens.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell