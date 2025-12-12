Polizei Eschwege

POL-ESW: Einbruchsserie in Eschwege steht vor der Klärung; Kripo Eschwege ermittelt gegen 4 Tatverdächtige im Alter zwischen 18 und 24 Jahren

Eschwege (ots)

-Gemeinsame Presseerklärung der Polizei Eschwege und der Staatsanwaltschaft Kassel-

Wie die Beamten vom Fachkommissariat für Einbruchskriminalität von der Kriminalpolizei in Eschwege mitteilen, steht jetzt eine größere Einbruchsserie im Stadtgebiet von Eschwege vor der Aufklärung.

>>>Rund 20 Taten seit Juli 2025 verübt

Umfangreiche Ermittlungen, die Auswertung verschiedener Spuren und nicht zuletzt auch Hinweise aus der Bevölkerung führten die Beamten in letzter Konsequenz auf die Spur von insgesamt 4 tatverdächtigen Personen im Alter zwischen 18 und 24 Jahren, die allesamt aus dem Werra-Meißner-Kreis stammen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand, sollen die vier Personen in wechselnder Konstellation für rund 20 Einbruchsdiebstähle bei verschiedenen Institutionen in Eschwege verantwortlich sein. In der Diebstahlsserie erfasst sind u.a. Einbrüche bzw. Einbruchsversuche bei der Stadtverwaltung Eschwege, in mehrere Schulen (Friedrich-Wilhelm-Schule; Brüder-Grimm-Schule; Alexander-v.-Humboldt-Schule) und der Gaststätte Hemingway. Gleich in mehrfacher Hinsicht durch Einbrüche betroffen waren außerdem die AWO-Altenpflegeschule in Eschwege, die Eschweger Stadtbücherei sowie eine in der Innenstadt gelegene Arztpraxis.

Bei den vollendeten Einbrüchen erlangten die Täter in der Hauptsache Bargeld im 3-4-stelligen Bereich und technische Gerätschaften, u.a. ein i-Pad, mehrere Tablet-PC`s, und Playstationzubehör. Aber auch Medikamente (Arztpraxis) und Süßigkeiten (Schule) hatten sich die Einbrecher verschiedentlich angeeignet. Zudem hatten die Täter in vielen Fällen Sachschäden angerichtet. Allein in der Friedrich-Wilhelm-Schule belief sich dieser auf insgesamt 15.000 Euro.

>>>18-Jähriger und 19-Jähriger gelten als Hauptverdächtige

Wie die polizeilichen Ermittlungen bislang ergaben, richten sich die Tatvorwürfe in der Hauptsache gegen einen 18-Jährigen und einen 19-Jährigen, die für den überwiegenden Teil der Taten verantwortlich sein sollen.

Im Rahmen polizeilicher Durchsuchungsmaßnahmen bei den Tatverdächtigen auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft fanden Ermittler zwischenzeitlich auch Beweismittel u.a. in Form von Diebesgut und Tatwerkzeugen auf, was die Tatvorwürfe weiter untermauert. Die Beweismittel wurden sichergestellt, die Tatverdächtigen befinden sich nach der Durchführung der polizeilichen Ermittlungsmaßnahmen derzeit wieder auf freien Fuß. Die strafrechtlichen Ermittlungen in dem Komplex der Einbruchsserie dauern nach wie vor an.

