Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 15.12.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Hund erfasst

Um 23:15 Uhr befuhr gestern am späten Abend eine 23-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf die B 27 aus Richtung Eschwege kommend. In der Gemarkung von Albungen lief ein Hund über die Bundesstraße und wurde dort frontal von dem Auto erfasst. Der Hund überlebte den Zusammenstoß nicht; der Sachschaden am Auto wird mit ca. 3000 EUR angegeben.

Polizei Sontra

Auffahrunfall

Um 16:33 Uhr ereignete sich gestern Nachmittag ein Auffahrunfall auf der B 7. Zu dieser Zeit war ein 30-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw in zwischen Wichmannshausen und Netra unterwegs. Kurz vor der Ortschaft von Netra musste er verkehrsbedingt abbremsen, was der nachfolgende 28-Jährige aus Uslar zu spät bemerkte und mit seinem Fahrzeug auffuhr. An beiden Autos entstand Sachschaden.

Weiterer Auffahrunfall

Um 17:28 Uhr ereignete sich am gestrigen Sonntagnachmittag ein weiterer Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Zur Unfallzeit waren fünf Fahrzeuge von Breitau kommend auf der B 400 in Richtung Wichmannshausen unterwegs. Das erste Fahrzeug in dieser Kolonne beabsichtigte auf den Parkplatz vor Wichmannshausen nach links abzubiegen, blinkte auch entsprechend und bog auf den Parkplatz ab. Der dahinter fahrende 25-Jährige aus Rumänien bremste seinen Klein-Lkw rechtzeitig ab, was der nachfolgende 47-Jährige aus Kaltennordheim zu spät registrierte und mit seinem Auto auffuhr. Das nun folgende Fahrzeug erkannte den Auffahrunfall rechtzeitig und bremste entsprechend ab. Der dahinter fahrende 30-Jährige aus Hanau erkannte die Situation nicht rechtzeitig und fuhr mit seinem Pkw auf das haltende Auto auf. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 5000 EUR; keiner der Beteiligten wurde verletzt. Bis 18:25 Uhr war der Streckenabschnitt gesperrt.

Wildunfall

Um 18:30 Uhr befuhr gestern Abend ein 33-Jähriger aus Großbeeren mit seinem Pkw die K 28 in der Gemarkung von Sontra. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR an dem Auto entstand.

Polizei Hessisch Lichtenau

Bedrohung, Sachbeschädigung

Um 01:10 Uhr wurde in der Nacht zum vergangenen Sonntag die Polizei in Hessisch Lichtenau alarmiert, nachdem ein 40-Jähriger aus Moldawien bei seiner ehemaligen Lebensgefährtin in Hessisch Lichtenau erschien. Neben verbalen Bedrohungen, die er ihr von außen zurief, warf er eine Fensterscheibe ihrer Wohnung mit einer Dachziegel (Bauschutt) ein. Bevor die Polizei erschien flüchtete er mit einem Pkw; eine Fahndung führte nicht zum Auffinden des Tatverdächtigen.

Schüsse auf Stromkasten

Am 13.12.25 wurde der Polizei gemeldet, dass in der Landgrafenstraße in Hessisch Lichtenau ein Stromkasten beschossen wurde. Gegen 18:55 Uhr meldeten Zeugen entsprechende "Schussgeräusche", worauf die alarmierten Polizeibeamten insgesamt 11 "Einschläge" an dem Stromkasten feststellten, die nach bisherigen Ermittlungsstand durch Schüsse aus einer Luftdruckwaffe verursacht wurden. An dem metallenen Stromkasten entstand ein Sachschaden von ca. 50 EUR. Ein Verfahren wegen Sachbeschädigung sowie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen "Schießen außerhalb von Schießstätten" wurden gegen zwei tatverdächtige Anwohner eingeleitet.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell