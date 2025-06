Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kradfahrer gestürzt -Zeugenaufruf-

Linz/Rhein (ots)

Am 19.06.2025 befuhr gegen 15:30 Uhr ein 38-jähriger Mann mit seinem Leichtkraftrad in Linz am Rhein die L253 (Straße "Am Sändchen") in Fahrtrichtung B42 (Linzhausenstraße) und kam in einer Linkskurve vor der Einmündung zur B42 aufgrund einer auf der Straße befindlichen Betriebsmittelspur ins Rutschen.

Der Fahrzeugführer kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu, welche in einem umliegenden Krankenahaus versorgt wurden.

Die Betriebsmittelspur konnte im Rahmen der Unfallaufnahme bis zum Edeka-Parkplatz in Linz/Rhein nachvollzogen werden. Dort verlor sich jedoch die Spur zu einem Verursacher.

Die Polizei Linz am Rhein bittet Zeugen, insbesondere zu einem Verursacher der Betriebsmittelspur, sich telefonisch unter 02644-343-0 zu melden.

