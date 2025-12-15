Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Leicht verletzt

Baden-Baden (ots)

Ein Abbiegeunfall hat am Sonntagabend in der Richard-Haniel-Straße zu einem Leichtverletzungen und rund 25.000 Euro Sachschaden geführt. Nach bisherigen Feststellungen wollte ein 47 Jahre alter BMW-Fahrer kurz nach 19:30 Uhr von Rastatt kommend nach links auf den Zubringer der A5 abbiegen. Hierbei stieß er mit dem entgegenkommenden VW eines 22-jährigen zusammen. Der Polo-Lenker erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Beide Autos kamen an den Abschlepphaken. Die Fahrbahn musste aufgrund auslaufender Betriebsstoffe gereinigt werden.

