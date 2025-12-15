PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Elchesheim-Illingen - Festnahme nach schwerer Brandstiftung

Elchesheim-Illingen (ots)

Zu einer schweren Brandstiftung eines Wohngebäudes soll es in der Nacht zu Montag in der Kirchstraße gekommen sein. Eine polizeibekannte 42-jährige Frau steht im dringenden Tatverdacht, nach anhaltenden, vorausgegangenen Streitigkeiten, die Garage ihres Bekannten in Brand gesetzt zu haben. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei stand die Garage, über welcher sich zwei Wohnungen befinden, bereits in Vollbrand. Zu Personenschäden ist es nicht gekommen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500.000 Euro. Das gesamte Wohngebäude ist aufgrund unklarer Statik vorerst unbewohnbar. Die 42-jährige Tatverdächtige konnte im Anschluss in ihrer Wohnung vorläufig festgenommen und für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zum Polizeirevier nach Rastatt verbracht werden. Bei der Durchsuchung konnten diverse Beweismittel aufgefunden und beschlagnahmt werden. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

