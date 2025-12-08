Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Bundespolizisten identifizieren Mehrfachtäter - weitere Geschädigte gesucht

Karlsruhe (ots)

Am Donnerstagmittag (04. Dezember 2025) haben Bundespolizisten am Karlsruher Hauptbahnhof einen bislang unbekannten mutmaßlichen Mehrfachtäter identifiziert und festgenommen.

Der 40-jährige Tatverdächtige irländischer Staatsangehörigkeit steht in Verdacht, bereits in der Vergangenheit Betrugsdelikte im Deliktsbereich des sog. "stranded traveller scam" begangen zu haben. Hierbei täuschen die Täter eine kurzfristige finanzielle Notlage vor und bitten Reisende spontan um Bargeld für Fahrscheine. Eine Rückzahlung des Geldes wird per Überweisung versprochen. Tatsächlich liegt weder eine Notlage vor, noch kommt es im Nachgang zur Rücküberweisung der Gelder.

Der Tatverdächtige wurde noch am Freitag dem Haftrichter am Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, der Haftbefehl erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten anordnete.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs werden durch die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe geführt. In diesem Zusammenhang werden weitere Geschädigte und Zeugen des Vorfalls gesucht. Diese werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 0721 - 120 160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

