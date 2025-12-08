PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Bundespolizisten identifizieren Mehrfachtäter - weitere Geschädigte gesucht

Karlsruhe (ots)

Am Donnerstagmittag (04. Dezember 2025) haben Bundespolizisten am Karlsruher Hauptbahnhof einen bislang unbekannten mutmaßlichen Mehrfachtäter identifiziert und festgenommen.

Der 40-jährige Tatverdächtige irländischer Staatsangehörigkeit steht in Verdacht, bereits in der Vergangenheit Betrugsdelikte im Deliktsbereich des sog. "stranded traveller scam" begangen zu haben. Hierbei täuschen die Täter eine kurzfristige finanzielle Notlage vor und bitten Reisende spontan um Bargeld für Fahrscheine. Eine Rückzahlung des Geldes wird per Überweisung versprochen. Tatsächlich liegt weder eine Notlage vor, noch kommt es im Nachgang zur Rücküberweisung der Gelder.

Der Tatverdächtige wurde noch am Freitag dem Haftrichter am Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, der Haftbefehl erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten anordnete.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs werden durch die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe geführt. In diesem Zusammenhang werden weitere Geschädigte und Zeugen des Vorfalls gesucht. Diese werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 0721 - 120 160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Daniela Busse
Telefon: 0721 12016 - 103
E-Mail: pressestelle.karlsruhe@polizei.bund.de
https://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 13:42

    BPOLI-KA: Diebstahl einer Reisetasche im Hauptbahnhof schnell aufgeklärt

    Karlsruhe (ots) - In der Nacht auf Montag (1. Dezember) wurde einem 22-jährigen Mann im Karlsruher Hauptbahnhof die Reisetasche entwendet. Mit Hilfe der Kameraüberwachung gelang es den Tatverdächtigen festzustellen und die Reisetasche zu sichern. Die Bundespolizei bittet, Gepäck und Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt zu lassen. Gegen Mitternacht begab sich ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 10:22

    BPOLI-KA: Zigarettenautomat am Bahnhof Zuzenhausen zerstört, PM 2

    Zuzenhausen (ots) - Nachdem bislang unbekannte Personen Sonntagnacht einen Zigarettenautomaten am Bahnhof in Zuzenhausen zerstört haben, kam es am Morgen zum Einsatz des Entschärfungsdienstes der Bundespolizei. Gegen 23:00 Uhr kam es am Bahnhof Zuzenhausen zu einer Detonation. Polizeikräfte stellten vor Ort einen zerstörten Zigarettenautomaten fest, dessen ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 07:19

    BPOLI-KA: Zigarettenautomat am Bahnhof Zuzenhausen zerstört, PM 1

    Zuzenhausen (ots) - Seit den späten Abendstunden des 30.11. 2025 ist der Bahnhof Zuzenhausen gesperrt. Grund hierfür ist ein Schadensereignis am dortigen Bahnsteig im Zusammenhang mit einem Zigarettenautomaten, welches sich kurz vor 23:00 Uhr ereignete. Derzeit finden weitere Maßnahmen und Ermittlungen statt, was die weitere Sperrung des Bahnhofes erfordert. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren