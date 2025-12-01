Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Zigarettenautomat am Bahnhof Zuzenhausen zerstört, PM 2

Zuzenhausen (ots)

Nachdem bislang unbekannte Personen Sonntagnacht einen Zigarettenautomaten am Bahnhof in Zuzenhausen zerstört haben, kam es am Morgen zum Einsatz des Entschärfungsdienstes der Bundespolizei.

Gegen 23:00 Uhr kam es am Bahnhof Zuzenhausen zu einer Detonation. Polizeikräfte stellten vor Ort einen zerstörten Zigarettenautomaten fest, dessen Trümmerteile auch im Bereich der Bahngleise lagen. An einem durchfahrenden Zug kam es dadurch zu Beschädigungen. Die Strecke war aus diesem Grund bis in die Morgenstunden gesperrt. Am Ereignisort stellten Beamte eine Rolle mit einer unbekannten Substanz fest, was den Einsatz des Entschärfungsdienstes der Bundespolizei erforderlich machte. Abgesetzt vom Bahnhof erfolgte die Delaborierung der unbekannten Substanz.

Weitere Ermittlungen zum Tathergang und tatverdächtigen Personen, wie auch zu der bislang unbekannten Substanz laufen derzeit.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe sucht in diesem Zusammenhang weitere Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 120 160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de zu melden.

