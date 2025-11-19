Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: 31-Jährige in S6 mit Blindenstock geschlagen

Pfozheim (ots)

Dienstagvormittag (18. November) hat die Bundespolizei Kenntnis von einer Auseinandersetzung in der S6 zwischen Neuenbürg und Pforzheim erhalten. Eine bislang unbekannte Frau schlug eine 31-jährige Frau mit einem Blindenstock. Verletzt wurde nach bisherigem Stand der Ermittlungen niemand.

Die 31-jährige deutsche Staatsangehörige machte sich bei ihrer Ankunft mit der S6 im Pforzheimer Hauptbahnhof bemerkbar. Gegenüber den Beamten gab sie an, dass sie mit der bislang unbekannten Tatverdächtigen zunächst in einem verbalen Streit stand. Im weiteren Verlauf schlug die Unbekannte mit einem Blindenstock zu. Die Geschädigte machte gegenüber den Beamten keine Verletzungen geltend.

Die bislang Unbekannte verließ den Zug am Bahnhof in Brötzingen Mitte. Bei einer anschließenden Fahndung in diesem Bereich trafen sie die Beamten nicht mehr an. Weitere Ermittlungen stehen noch aus.

Weitere Zeugen oder Geschädigte in diesem Zusammenhang werden gebeten, sich unter er Telefonnummer 0721 120160 oder über das Kontaktformular auf www.bundespolizei.de zu melden.

