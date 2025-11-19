PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Diebstahl am Mannheimer Hauptbahnhof - Bundespolizei warnt

Mannheim (ots)

Dienstagmorgen (18. November) hat ein bislang unbekannter Tatverdächtiger einer 35-jährigen Frau am Mannheimer Hauptbahnhof die Geldbörse gestohlen. Der Mann nutzte hierbei einen Moment der Ablenkung beim Einstieg in den Zug.

Gegen 7:10 Uhr begab sich die 35-jährige deutsche Staatsangehörige mit ihrem Fahrrad zum Gleis 12, um dort die abfahrende S6 zu nutzen. Eine erste Auswertung der Überwachungskameras zeigt, wie der bislang Unbekannte bereits hier an die Frau herantrat und versucht etwas aus ihrem Rucksack zu entwenden. Im weiteren Verlauf stieg die Dame in den Zug, wo der Unbekannte erneut anhand der Überwachungskameras in ihrer Nähe erkannt wurde.

Weitere Maßnahmen in diesem Zusammenhang übernimmt nun der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe.

Die Bundespolizei empfiehlt, Wertgegenstände stets eng am Körper und verschlossen mitzuführen. Besonders in Menschenmengen, an Treppenaufgängen und beim Ein- und Aussteigen am Bahnsteig, sollte auf mögliches Gedränge und ungewöhnliche Nähe fremder Personen geachtet werden. Hinweise hierzu finden Sie unter www.stop-pickpockets.eu oder unter www.bundespolizei.de

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Daniela Busse
Telefon: 0721 12016 - 103
E-Mail: pressestelle.karlsruhe@polizei.bund.de
https://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

