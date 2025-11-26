Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bad Peterstal-Griesbach, Bad Griesbach - Handfester Streit

Bad Peterstal-Griesbach (ots)

Eifersucht in Kombination mit Alkoholkonsum dürfte mutmaßlich der Auslöser eines handfesten Streits am Dienstagabend zwischen Lebenspartnern in einem Hotel in Bad Griesbach gewesen sein. Bei dem sich kurz nach 23 Uhr in einem Hotelzimmer zugetragenen Szenario sollen auch einige zerbrechliche Gegenstände Verwendung gefunden haben. Unter dem Strich stehen zwei Verletzte, eine 41 Jahre alte Frau und ein 49-jähriger Mann. Der Mann wurde nach einer Untersuchung durch Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten des Polizeipostens Oppenau haben Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

