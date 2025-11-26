PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Trunkenheitsfahrt

Oberkirch (ots)

Am Dienstagabend gegen 18:15 Uhr soll es zu einer mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt eines 44-Jährigen ohne gültige Fahrerlaubnis gekommen sein.

Der VW Tiguan Lenker soll einem Zeugen vor dem Kreisel zur B 28 leicht aufgefahren sein. Ein Schaden konnte augenscheinlich nicht festgestellt werden.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast drei Promille.

Daraufhin wurde der Mann zur Blutentnahme in ein nahegelegenes Klinikum gebracht.

/si

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren